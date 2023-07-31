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Mitsubishi показала тизер нового кроссовера

Компания Mitsubishi показала тизер нового кроссовера — модель станет серийным воплощением концепт-кара Mitsubishi XFC Concept.

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Новый кроссовер Mitsubishi

Новый кроссовер Mitsubishi

Фото: Mitsubishi

Новый кроссовер Mitsubishi

Новый кроссовер Mitsubishi

Фото: Mitsubishi

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Новый кроссовер Mitsubishi

Фото: Mitsubishi

Новый кроссовер Mitsubishi

Фото: Mitsubishi

Новинка по своим габаритам и позиционированию в модельной линейке будет близка к Mitsubishi ASX. Основным рынком для кроссовера станет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а премьера модели состоится 10 августа на автосалоне в Индонезии.

Никакой официальной информации о новинке нет, но заявлено, что в оснащение кроссовера войдет технологичная аудиосистема Yamaha. Модель будет доступна с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, вариатором и только передним приводом, но сочетаться он будет с несколькими (Normal, Wet, Gravel, Mud) режимами работы силовой установки и электронных ассистентов.

Напомним, премьера концепт-кара Mitsubishi XFC Concept состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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