Компания Mitsubishi показала тизер нового кроссовера — модель станет серийным воплощением концепт-кара Mitsubishi XFC Concept.
Новинка по своим габаритам и позиционированию в модельной линейке будет близка к Mitsubishi ASX. Основным рынком для кроссовера станет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а премьера модели состоится 10 августа на автосалоне в Индонезии.
Никакой официальной информации о новинке нет, но заявлено, что в оснащение кроссовера войдет технологичная аудиосистема Yamaha. Модель будет доступна с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, вариатором и только передним приводом, но сочетаться он будет с несколькими (Normal, Wet, Gravel, Mud) режимами работы силовой установки и электронных ассистентов.
Напомним, премьера концепт-кара Mitsubishi XFC Concept состоялась осенью 2022 года.
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