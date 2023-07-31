На конкурс по отбору главы Перми заявилась юрист

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на конкурс по отбору главы города Перми заявилась юрист Мария Булычева. В аппарате Пермской городской думы информацию о подаче документов подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным из открытых источников, госпожа Булычева имеет два высших образования: экономическое (ПГНИУ, 2002) и юридическое (ПГНИУ, 2010). Работала в структурах ПАО «Сбербанк» и «Газпром». С 2019 года занимается частной юридической практикой, а также участвует в проектах по развитию медиации в Пермском крае.

Мария Булычева — четвертый кандидат, подавший заявку на конкурс. Ранее на конкурс по отбору главы Перми заявились: бывший врач-терапевт Оксана Комягина; участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. Временно исполняющая полномочия главы Перми Ольга Андрианова и краевой министр экономического развития Эдуард Соснин (считающийся наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника) пока не подавали документы на конкурс. Прием заявлений продолжится до 3 августа.