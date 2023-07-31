Три кубанские компании вошли в топ-10 крупнейших производителей молока в РФ в 2023 году

Три кубанских предприятия вошли в список крупнейших производителей молока в России в 2023 году. Рейтинг составлен при участии «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На второй строчке списка, как и годом ранее, расположился холдинг «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», владеющий 70 фермами в Краснодарском крае.

«Стратегия компании предполагает наращивание производства молока за пять лет до 400 тыс. тонн в год и выход на надой свыше 10 тыс. литров на корову, а также полную переработку сырья на собственных молочных заводах»,— говорится в исследовании.

На четвертом месте списка расположился агрохолдинг «Степь», в активы которого входят пять молочно-товарных ферм на Кубани и в Ставропольском крае. По данным экспертов, организация планирует вложить в строительство новых ферм 12 млрд руб. Молочное животноводство в составе холдинга представляет ПАО «Родина», надой в котором превышает 14 тыс. л/гол. Компания отыграла 10 позиций в текущем году.

На девятой строчке расположился концерн «Покровский». Предприятие владеет 18 молочно-товарными фермами на Кубани. В 2020 году концерн занимал 19-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России по версии BEFL (242 тыс. га).

Возглавил рейтинг холдинг «Эко-Нива», занимающийся производством продукции в Воронежской, Калужской, Рязанской, Тюменской, Новосибирской, Оренбургской, Московской, Ленинградской областях, а также в Татарстане и Башкортостане.

Подробнее о развитии молочной отрасли в Краснодарском крае — в материале «Ъ-Кубань» «Молочные реки Кубани».

Анастасия Донскова

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