«Спартак» обыграл «Балтику» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили калининградскую «Балтику» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы забили: Бонгонда (43), Промес (84) — Энрикес (90).

В турнирной таблице «Спартак» с шестью очками занимает второе место. Не заработавшая еще очков «Балтика» располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с казанским «Рубином» 5 августа. «Балтика» в домашнем матче сыграет с воронежским «Факелом» 6 августа.

Мария Федотова