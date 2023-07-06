Лукашенко: Пригожин находится в Питере, бойцы ЧВК «Вагнер» — в своих лагерях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» вернулся из его страны в Россию. По его словам, господин Пригожин был в Санкт-Петербурге. Бойцы ЧВК «Вагнер», по его словам, размещены в своих полевых лагерях. Однако никакой угрозы в их присутствии в Белоруссии президент не видит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Белоруссии его нет»,— сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Господин Лукашенко отметил, что не видит рисков от размещения бойцов в его республике. «Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован»,— подчеркнул президент.

При этом сейчас они, по его словам, находятся в своих лагерях. «В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся»,— отметил господин Лукашенко.

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