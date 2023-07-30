Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами «Вагнера»

В Белоруссии начались совместные занятия подразделений механизированных бригад ВС с инструкторами ЧВК «Вагнер». Упор на тренировках сделан на ведении боевых действий в современных условиях, сообщает Минобороны Белоруссии, выложив видео и фотографии с совместных занятий. Обучение белорусских военных бойцами ЧВК началось в середине июля.

«Отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации»,— сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям ЧВК, его бойцы начали «марш на Москву». 24 июня ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Было условлено, что господин Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию.

В начале июля господин Лукашенко заявил, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии она может быть задействована для обороны страны.

Подробнее о ситуации вокруг «Вагнера» читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова