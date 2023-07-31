Какао-бобы поднимают котировки

Цены на шоколад к сентябрю в России могут вырасти на 10-15%. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, в первую очередь это связано с закупками какао. Его стоимость на международных биржах увеличилась до рекордных показателей более чем за 10 лет. При этом до конца года шоколадная продукция в стране, по прогнозам «Infoline-Аналитики», может подорожать еще больше — на четверть. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жизнь будет несладкой, прогнозируют производители шоколада и кондитеры. К сентябрю продукция подорожает минимум на 10-15%. И дело не только в курсе доллара и логистике. Какао-бобы — товар биржевой. И в 2023-м, как пишет The Wall Street Journal, это наиболее ценный актив для инвесторов. За январь-июнь рост на лондонской бирже составил более 30%. По доходности фьючерсы на какао бобы обогнали даже индекс NASDAQ Composite.

И скоро последствия ощутят все потребители, говорит основатель шоколадной фабрики «Конфаэль» и вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова:

«Какао-бобы, какао-масло — это биржевой товар. Ассоциация работает с ценами на какао также, как и на нефть, договариваются. Сырье, которое покупается, подорожало на 20%, и оно составляет не менее 50% себестоимости, поэтому рост цен есть. Думаю, в пределах 10% будет практически у всех. Покупательная способность не вырастет точно. Она как минимум останется прежней. Есть и крупные предприятия, которые начинают просто закрывать отдельные производства».

Сыграла роль и непогода. В основных странах-поставщиках какао на рынке были наводнения — это Кот-д’Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия. На них приходится около 80% мирового производства. В результате объем поставок серьезно сократился по всему миру, рассказал президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. И такая тенденция может продолжиться в следующем сезоне, опасается эксперт:

«Цены на какао сейчас начали резко расти. На бирже его стоимость увеличилась с 1,8-1,9 тыс. фунтов стерлингов до 2,5-2,6 тыс. фунтов стерлингов за тонну. И пока виды на урожай на 2023 год тоже плохие. Биржа летит вверх и не останавливается. Какао составляет примерно 60% себестоимости в шоколаде. Ожидается, что все пищевое сырье пойдет вниз в среднем на 20%. С какао такая история и с кофе».

Кроме того, ЕС запретил ввоз продукции с территории, где после 2020 года осуществлялась вырубка лесов. Ранее для увеличения урожая так поступили, в том числе Кот-д'Ивуар и Гана. И это серьезно может сказаться на поставках международных компаний, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Существенное подорожание какао бобов, рост практически на 35%. Более высокая цена была только в феврале 2011 года. Существенно более, чем на 25% подорожало масло какао, и на это накладывается сверху ослабление рубля. Ужесточаются требования к производителям. Даже крупнейшие международные компании сейчас вынуждены перестраивать поставки. Совокупно мы можем увидеть повышение цен в течение года на 20%, может быть, даже на 25%».

Производство шоколада с сахаром, по данным Росстата, в первом полугодии 2023-го превысило 900 тонн. Это на 7% больше чем годом ранее. И, как заявили “Ъ FM” в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, объемы продолжат увеличиваться. По их оценкам, до конца года рост по всем категориям кондитерских изделий составит 5%.

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Анна Маргулис