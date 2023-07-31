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Коммерсантъ FM
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Гендиректор «Росчайкофе»: рост цен на какао-бобы заденет и Россию

Стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао на прошлой неделе достигла $3500 за 1 тонну, что стало максимумом с 2011 года. В основном это связано с падением производства в Западной Африке, на которую приходится две трети мирового урожая какао-бобов. «Росчайкофе» считает, что рост цен заденет и Россию.

Рамаз Чантурия

Рамаз Чантурия

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Рамаз Чантурия

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Ожидается, что урожай крупнейшего в мире производителя какао — Кот-д`Ивуара — в нынешнем году сократится почти на одну пятую, пишет Bloomberg. В Гане, считающейся вторым по величине производителем какао, объем производства, согласно прогнозам, упадет ниже среднего исторического значения.

Агентство пишет, что проблемы с урожаем в Западной Африке вызваны, в частности, проливными дождями. По словам главы Ghana Cocoa Marketing Company UK Фуада Мохаммеда Абубакара, во всем мире также резко сократилась переработка какао-бобов, что имеет решающее значение для производство шоколада, из-за чего у многих производителей уже возникли проблемы с закупкой необходимых объемов сырья.

На этом фоне производители шоколада Lindt & Sprungli AG и Hershey Co. на прошлой неделе предупредили о возможном дальнейшем росте цен. По данным Bloomberg, высокие цены могут сохраниться до 2024 года. Агентство отмечает, что Lindt и еще один швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut AG уже столкнулись с падением объемов продаж на фоне подорожания своих товаров.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил «Ведомостям», что рост цен на какао-бобы, безусловно, заденет и Россию. Как именно, он не уточнил. По его словам, чем больше переработанной продукции производится в России, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний, так как вне ее территории цены на какао имеют привязку к иностранной валюте, чаще всего к доллару, что также влияет на стоимость продукции.

Лаура Кеффер

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