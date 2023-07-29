Покупки подождут

Россияне стали терпеливее ждать скидок. Как показал опрос «Авито», 74% потребителей готовы отложить покупку товара на три месяца, если потом смогут приобрести его по акции. Чаще всего граждане отслеживают скидки на еду, одежду и обувь. Дисконт на них мониторят больше половины опрошенных. Чуть меньше покупателей следят за ценами на бытовую технику и электронику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у ритейлеров и представителей сферы услуг, как изменилась их политика скидок и повлияло ли это на продажи:

Владелица салонов красоты «Лаки Лайк» и «Бигуди» Лялья Садыкова: «После февральских событий прошлого года мы убрали скидки с продукции. Ушли наши партнеры, а с ними и маркетинговая поддержка, заложенная в этот дисконт. По понедельникам с 12:00 до 15:00 наши клиенты могут обслуживаться с 20-процентной скидкой. Раньше глубина записи на такое была 5-10 дней, сейчас — две-три недели вперед. После пандемии мы переделали систему, внедрив кешбэк. Сумма скидки аккумулируется на внутреннем счете, и мы таким образом удерживаем клиента. Человек так устроен: когда он помнит о том, что у него где-то что-то осталось, ему хочется это потратить». Управляющий партнер сети магазинов обуви Zenden Александр Сарычев: «Мы стали привозить товар по более высокой себестоимости, более качественный. Даже при росте ценника осенью-зимой 2022 года и в первом полугодии 2023-го продажи по первой цене у нас выросли на 10%. Чуть позже стали запускаться дисконтные акции, затрагивающие меньший объем ассортимента. Обычно мы начинали уже с мая, а сейчас с середины июня. Вместе с тем получился побочный эффект: на 2023 год все компании закупили больше товара, поэтому по конкурентным позициям большинству из них пришлось уйти в скидки 50-70%». Лидер программы лояльности «Вкусвилл» Антон Карелин: «Изменилось довольно много всего. К примеру, полтора года назад у нас существовал любимый продукт на один день. Если его не оказывалось в наличии, вы могли выбрать любой товар из чека. Но на практике ставилась позиция, которая редко встречается в ассортименте, соответственно, продукта почти никогда не было. И люди просто пользовались, условно говоря, скидками на любой товар из чека каждый день. Это не совсем про ценность выстраивания долгосрочных взаимоотношений. Мы от этой истории отказались, произвели технические доработки. Если покупатель сейчас столкнется с такой проблемой, будет альтернативное решение — скидка, но уже не на любой товар, а на определенный пул. Мы это пока еще тестируем». Руководитель департамента продуктового менеджмента компании X-Com Дмитрий Петров: «У крупных вендоров — американских и европейских — скидки с точки зрения необходимых для продвижения продуктов были существенными. Вендоры, которые остались, как правило, китайские, не так активно распоряжаются деньгами. Дисконт в основном предлагают торгующим компаниям, реселлерам. Безусловно, какие-то скидки от себя мы даем, может быть, не такие глубокие. В прошедшем полугодии рынок стимулировался на продажу ноутбуков. Там скидывали и 10%, и 15%, и 30%. В 2022-м был дефицит, но в конце года он восполнился. В новый год мы вошли с большими запасами у многих дистрибуторов. После начала спецоперации все разбиралось как горячие пирожки. Сейчас ситуация обратная: мы понимаем, что без техники не останемся, поэтому спрос приходится стимулировать скидками, и потребитель их ищет».

По данным “Ъ”, ритейлеры стали чаще предоставлять скидки и на смартфоны. Во время майских распродаж крупные сети снизили цены на гаджеты в среднем на 6%. Доля продовольственных товаров, купленных по акции, выросла. По оценкам NielsenIQ, в первом квартале она достигала почти 44%, год к году показатель вырос на 2%. При этом размер дисконта снизился — с 22% до 19%. Из-за ослабления рубля ритейлеры будут менее активно предоставлять скидки, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«В 2022 и 2023 годах россияне действительно достаточно сильно экономили. Этот тренд в какой-то степени поддерживают крупнейшие маркетплейсы, где широкий ассортимент и постоянные суперпредложения. Особенно в высококонкурентных категориях, таких как бытовая техника, мобильные устройства и так далее. Плюс появляется параллельный импорт, компании распродают товарные остатки.

После весны 2022 года по ряду видов непродовольственных товаров было последовательное снижение цен, потому что рубль укреплялся. Сейчас ситуация начнет немножко меняться, поскольку валюта ослабла. Это будет транслироваться в повышение цен. И в таких ситуациях покупатель думает: а как я буду ждать? Много накопленных денег, они обесцениваются к тому же. Есть дополнительная аргументация для того, чтобы их потратить. В этом плане потребители будут активнее.

Что касается услуг, конечно, не будешь ждать три месяца, чтобы пойти подстричься. Но когда речь о туристической поездке, тут иногда имеет смысл повыбирать. Сейчас объективно меньше возможностей для предоставления скидок, цены начинают подрастать. С другой стороны, компании на фоне повышения стоимости начинают запускать промоакции. Условно говоря, идет борьба за клиента».

Оптимальный размер скидки, судя по данным опроса «Авито», для мужчин колеблется в диапазоне 10-30%. Женщины называли достаточной скидку в 30-50%.

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Елизавета Скобцова