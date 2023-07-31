Причиной отравления 67 детей в алтайском лагере могли стать грызуны

Отравление в детском лагере «Горный орленок», где пострадало более 60 детей, могло произойти из-за кишечного иерсиниоза. Инфекция переносится грызунами. Об этом сообщили «Ъ» в управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай.

«В настоящее время предварительно установлено, что у детей выявили кишечный иерсиниоз. Заболевание передается грызунами, следы которых были обнаружены в овощехранилище. Дети употребили эти продукты, что и стало, вероятно, причиной заболевания»,— рассказали в ведомстве.

В минздраве Республики Алтай отметили, что в настоящее время медицинские работники обследовали всех отдыхающих в лагере детей. У них установлена легкая степень заболевания. Принято решение о временной изоляции всех заболевших с целью наблюдения.

Также уточняется, что новые случаи отравления на данный момент не выявлены.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановило работу детского оздоровительного лагеря из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В период с 26 по 29 июля с признаками кишечного заболевания к врачу обратились 67 детей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Алтаю, всего в лагере отдыхали 354 детей. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин также поручил провести проверки в местных детских лагерях.

Александр Киселев, Новосибирск