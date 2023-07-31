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В Кривом Роге произошли взрывы, погиб один человек

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщил в Telegram глава городского совета обороны Александр Вилкул. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о прилете двух ракет.

Он уточнил, что одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета, по его словам, разрушила секцию с четвертого по девятый этаж жилого дома, там начался пожар. В результате погиб один человек, за медицинской помощью обратилось десять жителей. Минобороны России об атаках не сообщало.

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О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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