В Кривом Роге произошли взрывы, погиб один человек

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщил в Telegram глава городского совета обороны Александр Вилкул. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о прилете двух ракет.

Он уточнил, что одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета, по его словам, разрушила секцию с четвертого по девятый этаж жилого дома, там начался пожар. В результате погиб один человек, за медицинской помощью обратилось десять жителей. Минобороны России об атаках не сообщало.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер