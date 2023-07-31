В Буздякском районе из-за обработки полей химикатами погибли пчелы

В селе Картамак Буздякского района из-за обработки пшеничных полей химикатами у местных пчеловодов погибли все пчелы. Жители села считают виновной руководителя и совладелицу колхоза «Алга» Шафоат Хабибрахманову, сообщает Telegram-канале Mash Batash. Пчеловодство является единственным заработком пенсионеров, проживающих в деревне, отмечается в сообщении.

Жители не смогли найти Шафоат Хабибрахманову, чтобы «объяснить, что она лишила из всех денег», указано в сообщении. Они написали заявление в полицию. «Таким образом, из-за сложившейся неприязни к нам руководство колхоза „Алга“ намеренно, используя властные структуры и свой материальный ресурс, осуществили потраву наших пасек. 7 июня приехала следственная группа с Буздякского района, взяли анализ почвы, но в отношении виновных лиц уголовное дело так и не было заведено»,— отмечается в видеообращении жителей.

СПК «Колхоз „Алга“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Старотавларово в августе 1991 года. Шафоат Хабибрахманова является его руководителем и совладельцем (на 51,72%), 17,24% принадлежит Диане Хабибрахмановой, по 10,34% у Альбины Аскаровой, Карины Шакировой и Елены Юсуповой. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур. Выручка в 2022 году составила 23,02 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб.

Майя Иванова

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