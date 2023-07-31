«Вот далась им эта зерновая сделка»

Мы бы с радостью, но нет возможности — так Владимир Путин прокомментировал перспективу возобновления переговорного процесса по Украине. Президент встретился с группой африканских посредников на полях саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. По словам главы государства, Киев отказался от диалога, и тем более сложно о чем-либо говорить, когда противник пытается наступать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует провал очередной посреднической миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Африканский саммит в Санкт-Петербурге завершился обсуждением Украины. Владимир Путин в ходе своего второго выступления перед высокими гостями популярно объяснил, вернее, повторил ранее озвученные тезисы, что в 2022 году в Стамбуле был согласован консенсус, однако президент Украины Владимир Зеленский и его команда в последний момент вышли из переговорного процесса. И с тех пор все контакты прекращены. С нами общаться более никто не хочет — ни Киев, ни Вашингтон с Брюсселем.

Затем состоялся, видимо, непростой разговор с представителями африканской посреднической миссии по Украине, который был запланирован в рамках мероприятия. Неформальным лидером этой группы стран, как известно, является президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он отметился жестким заявлением о том, что приехали мы Санкт-Петербург не за зерном (читай: подачками), а услышать позицию Кремля по украинскому урегулированию, дабы понять, куда двигаться дальше.

Как известно, полтора месяца назад данная делегация африканских стран посещала Северную столицу, где представила свой мирный план из 10 пунктов. И по окончании встречи Путин обозначил, судя по всему, свою оценку данного документа.

Из 10 пунктов по-настоящему на сегодня реализуется лишь один — обмен пленными. Остальные выполнить просто невозможно. Вот, например, от нас требуют прекратить огонь. Но как это сделать, если противник наступает? Или вот вы просите начать переговоры, но они там, в Киеве, от этого законодательно отказались. Вывод сделать нетрудно: африканская посредническая миссия успехом не увенчалась, грубо говоря, провалилась. И это не является сенсацией.

Однако во всем происходящем есть один неловкий момент: новые партнеры и союзники из Африки могут воспринять это как неуважение к ним. Не всем понравится, если твое мнение и усилия на что-то повлиять игнорируют. Это во-первых, а, во-вторых, опять зерновая сделка. Далась она им, недовольны они, видите ли.

Главная проблема в том, что черноморская инициатива — это не просто проход караванов с продовольствием, а отлаженный механизм поставок на долгосрочной основе — что, кому, когда и куда. Если он существует, значит, можно планировать свою дальнейшую экономическую деятельность. А если нет, то возникает хаос. И никакие разовые подарки по случаю саммита этого не заменят, потому что сегодня они есть, а завтра нет.

Вот и получается, что партнеры явно не в восторге. И не только ЮАР, а, например, такая страна, как Египет — между прочим, региональный лидер. И другие обеспокоены. А если так, то съездить в Санкт-Петербург — это, конечно, хорошо, но должен быть все-таки какой-то результат. И вот его и незаметно.

Кроме того, Россия не предлагает какого-либо своего мирного плана, она лишь готова к переговорам в неких общих чертах. И с чем тогда ехать посредникам в Киев? Непонятно. Итог ясен. Градус противостояния повышается, Москва рискует если не растерять, то осложнить отношения с партнерами-союзниками. Мы еще ведь не упомянули Турцию, здесь тоже явно черная кошка пробежала. А это очень важный партнер.

И, собственно, военный сценарий остается единственным. Вот, кстати, и август начинается — непростой для России месяц. Хотя это вопрос спорный. Как бы то ни было, мы здесь мистикой не занимаемся, просто в качестве иллюстрации, что радоваться пока нечему.

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