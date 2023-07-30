Что происходит после ввода войск России на Украину. День 522-й

Минобороны сообщило об атаке 25 беспилотников на Крым. По данным ТАСС, охранник в башне «Око-2» пострадал при атаке беспилотников на «Москва-Сити». Минобороны зявило, что дроны упали в «Москва-Сити» после подавления средствами РЭБ. На фоне произошедшего аэропорт Внуково прекращал работу, однако сейчас она возобновлена. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:49. Из-за атаки беспилотников на Москву аэропорт Внуково закрывал возможность вылета и посадки, сейчас его работа возобновлена.

10:46. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново Суземского района.

10:46. По данным «РИА Новости», сотрудники Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга не пострадали в результате попадания беспилотника в башню IQ-квартала в «Москва-Сити», где находятся офисы этих ведомств. «Информации о том, что в башне в то время были наши сотрудники, нет»,— рассказал агентству источник.

10:37. Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма — The New York Times.

10:37. По данным источника ТАСС в экстренных службах, охранник башни «Око-2» получил травмы при атаке беспилотников в «Москва-Сити».

10:36. Две башни «Москва-Сити» повреждены в результате атаки БПЛА. Минобороны зявило, что дроны упали в «Москва-Сити» после подавления средствами РЭБ.

10:35. Минобороны сообщило об атаке 25 беспилотников на Крым.