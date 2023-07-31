Российским депозитариям запретили сделки с акциями Соликамского магниевого завода

Арбитражный суд Пермского края на минувшей неделе удовлетворил иск краевой прокуратуры и запретил депозитариям вносить любые изменения в реестр акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод», тем самым лишив миноритарных акционеров АО последней возможности продать спорные акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура на суде заявила, что обладает информацией о продолжении совершения сделок со спорными акциями, которые учитываются на счетах депо депонентов — номинальных держателей. Истец полагает, что проводимые операции с акциями могут в дальнейшем затруднить исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований прокурора.

В прошлом году арбитраж уже запретил регистратору СМЗ вносить любые изменения по акциям миноритариев завода. Новые ограничения введены в отношении 34 крупнейших российских финансовых компаний, оказывающих такие услуги на рынке РФ. Среди них — Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Напомним, в прошлом году надзорный орган обратился в суд с требованием об изъятии акций у всех миноритариев предприятия, в качестве ответчиков фигурировали около 600 лиц. Позже количество ответчиков по делу превысило 2,8 тыс. человек. Совокупно они контролируют около 11% уставного капитала соликамского завода. По мнению надзорного органа, приватизация завода в первой половине 1990-х годов была проведена незаконно, без разрешения правительства РФ. Ранее суд по тем же основаниям удовлетворил требования об изъятии в пользу государства 89% акций, которые принадлежали Петру Кондрашеву, Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину.