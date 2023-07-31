Чтобы не мучились

Минприроды опубликовало проект изменений в правила умерщвления краснокнижных животных. Поводом для их отстрела может стать намерение «избавить особь от страданий», а сам процесс предлагают переименовать из «добывания» в «добычу». В экспертном сообществе указывают, что это два совершенно разных термина, причем новый опаснее для животных, а инициатива в целом может «развязать руки коррупционерам и охотникам».

Министерство природных ресурсов и экологии намерено обновить законодательные нормы, позволяющие при определенных условиях умерщвлять краснокнижных животных (за исключением водных биологических ресурсов). Сейчас этот вопрос регулирует постановление, принятое еще в 1997 году. Там говорится про «правила добывания» редких животных, теперь же Минприроды предлагает «правила добычи». Как и в действующем законодательстве, авторы поправок предусматривают умерщвление краснокнижных особей лишь в «исключительных случаях», то есть ради сохранения объектов животного мира; осуществления мониторинга состояния популяции; охраны здоровья населения; устранения угрозы для жизни человека; предохранения от массовых заболеваний домашних животных; а также обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Дополнить перечень исключительных случаев предлагается предотвращением страданий больных или травмированных особей.

Министерство сообщило “Ъ”, что обновляет правила «по поручению правительства Российской Федерации №1104-П36-ДГ от 24 апреля 2023 года»: этот документ требует переиздавать акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года, и вносить изменения в акты, вступившие в силу после 1 января 2020 года. В ведомстве настаивают, что проект «принципиально не отличается от действующих правил». «Как и прежде, добыча краснокнижных объектов допускается только в исключительных случаях при получении соответствующего разрешения Росприроднадзора, где создана специальная комиссия, рассматривающая каждую заявку индивидуально»,— заявили в пресс-службе министерства. В Минприроды уточняют, что «сроки и способы изъятия» животных «не должны наносить ущерб популяциям и местам ее обитания», а «орудия и способы добычи должны снижать вероятность нанесения физических и психических травм животным».

Впрочем, у природоохранного сообщества формулировки обновленных правил вызывают вопросы, в том числе терминологические. «Мне не очень понятно, почему изъятие из природы стали называть добычей,— заявила “Ъ” старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН им. А. Н. Северцова Софья Розенфельд.— Добыча — это всегда возможность убить». Она считает, что «старая система со строгим запретом на добычу краснокнижных животных прекрасно работала еще со времен СССР», а обновленные правила могут «закрепить коррупционные схемы, которые могут применять охотники для своих развлечений». Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий указывает, что понятие «добыча» подразумевает как живоотлов животных, так и их отстрел или отлов с последующим умерщвлением. По его мнению, чиновникам стоило пересмотреть обоснование «мониторинга» редких животных: «Сегодня существует множество способов исследовать популяцию, не причиняя вреда отдельным ее особям. Так и написали бы четко: отстрел для мониторинга не допускается, возможен только временный отлов для меченья и последующего выпуска в природу». Член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин считает, что охотники теоретически могут попробовать «использовать в своих целях процесс мониторинга, как они уже пытались сделать». Напомним, в 2018 году в Минприроды уже поступали предложения ввести в России «специальные программы», разрешающие трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов. Соответствующее письмо направлял в ведомство депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом «Клуба горных охотников». Тогда инициатива не была поддержана правительством.

«Коррупционной» господин Крейндлин называет новую формулировку о добыче животных для «предотвращения страданий больных или травмированных объектов животного мира»: «Каким образом эти все комиссии поймут, что животное страдает? Лично его спросят? Главная проблема, что тут никак не докажешь постфактум, было ли страдание».

Адвокат Максим Крупский провел независимую антикоррупционную экспертизу проекта (имеется в распоряжении “Ъ”) и пришел к выводам, что пункт 2 (уточняет случаи, в которых возможна добыча редких особей) «противоречит действующему законодательству и содержит коррупциогенные факторы». Среди них адвокат указал на отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований для принятия решений; наличие дублирующих полномочий государственных органов; противоречия между нормами и возможность их произвольного выбора, а также употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. По мнению господина Крупского, «приведенное положение проекта правил может привести к гибели, сокращению численности объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, что противоречит федеральному закону "О животном мире"».

Проект постановления находится на этапе публичного обсуждения до конца июля.

Полина Ячменникова