Умер продюсер Александр Рудин

В Москве сегодня, 30 июля, умер 53-летний музыкальный продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали. РЕН ТВ сообщает, что его тело было найдено на козырьке дома на Беломорской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Натальи Рудиной Фото: Архив Натальи Рудиной

«Памяти Саши. Несправедливо. Очень рано. Шок. Ты оставил яркий след на этой земле: в детях, в творчестве. В памяти, в сердце»,— говорится в официальном сообществе Натали во «ВКонтакте».

Источник РЕН ТВ сообщил, что предсмертную записку погибший не оставил. Признаков криминальной смерти эксперты не обнаружили. Натали сообщила «РИА Новости», что ее муж «ушел из жизни от последствий ковида». «Два года боролись — и недоборолись»,— сказала певица.

По данным телеканала, у продюсера была выявлена постковидная депрессия. С 2021 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Александр Рудин и Наталья Рудина поженились 24 августа 1991 года. Издание Starhit.ru сообщает, что Александр Рудин искал композиторов и продвигал творчество Натали.