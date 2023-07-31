Дистанционные территории

На сервисе объявлений hh.ru появились вакансии редактора для нейросетей «Яндекса» и диспетчеров такси «Яндекс Go», рассчитанные на соискателей из Донецка и Луганска. В компании подтвердили “Ъ”, что один из ее партнеров по массовому найму опубликовал вакансии. Речь идет об удаленной работе — сам «Яндекс Go» в ДНР и ЛНР не действует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на hh.ru вакансии на удаленную работу в «Яндексе», размещенные в Донецке и Луганске, кандидатов ищут на позиции редактора текстов для тренировки нейросети, диспетчера и менеджеров чата в службу поддержки «Яндекс Go». Вакансии 25–26 июля разместил индивидуальный предприниматель Никита Гончаров из Ростовской области, публикующий вакансии в «Яндексе» по разным городам России и представляющийся на своем сайте как «официальный партнер "Яндекс Такси"». Корреспонденты “Ъ” позвонили по контактному номеру ИП, там сообщили, что в случае выполнения тестового задания можно будет работать из Донецка и Луганска.

В «Яндексе» подтвердили “Ъ”, что объявления разместил один из партнеров по массовому найму. «Основные требования от "Яндекса" — владение русским языком и наличие паспорта РФ. У ряда вакансий, например, специалиста поддержки, нет привязки к конкретной географии, так как работа полностью удаленная»,— уточнили в компании, отметив при этом, что «сервисов "Яндекс Go" в указанных вами регионах нет».

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении «Яндекса» и заблокировала доступ к сервисам, а в 2022 году, после начала СВО, украинский регистратор разделегировал домен yandex.ua. Пока Россия устанавливала контроль над территориями, ранее входившими в состав Украины, «Яндекс» не предпринимал какие-либо действия по выходу в них, «Яндекс Go» и контентные сервисы компании там недоступны.

В июне 2022 года «Яндекс» убрал в картах границы между странами, а в октябре, после того как в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей,— и границы между регионами. Компания объясняла это решением развивать карту «с акцентом на природных объектах». После обновления карт пользователи «Яндекс Навигатора» в Донецке и Луганске также потеряли возможность загружать офлайн-карты этих городов, ранее доступные в наборе карт Украины.

Санкционные режимы ЕС и США предусматривают запрет на коммерческую деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, говорит адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин. При этом он считает маловероятным, что наем сотрудников на этих территориях угрожает санкциями: «Под них подпадали в основном компании, связанные с логистикой, промышленностью и банковской сферой, причем те, которые делали акцент на работе в этих регионах». По российскому законодательству, уточнил он, «компаниям ничего не грозит и за отказ от найма или работы на территории новых субъектов». «Поправки об уголовном наказании за исполнение международных санкций, которые в апреле 2022 года внес сенатор Андрей Клишас, так и не были рассмотрены»,— пояснил юрист.

Однако адвокат, партнер агентства «Правовое содействие» из Донецка Алиса Андреева иначе оценивает риски рекрутинга в ДНР и ЛНР. По ее мнению, этот процесс может рассматриваться как вид коммерческой деятельности, в том числе получение выгоды от российских операций в этих регионах. В то же время госпожа Андреева подчеркивает, что отказ от найма был бы нарушением конституционного права РФ на труд без дискриминации.

Юрий Литвиненко, Екатерина Волкова