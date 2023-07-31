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Коммерсантъ FM
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Апартаментская оппозиция

Застройщику не обанкротиться, покупателям не вселиться

На московском рынке недвижимости произошло прецедентное событие — суд остановил банкротство застройщика. Апелляция отменила решение суда первой инстанции в отношении девелопера одного из известных столичных долгостроев — апартаментов «Клубный дом "Октябрь"». Остановка конкурсного производства в отношении УК «Норд-Инжиниринг», рассчитывают инвесторы, позволит им получить в конце концов свои апартаменты. Но юристы указывают на туманность перспектив в силу неопределенности правового статуса этого типа жилья.

«Клубный дом "Октябрь"»

«Клубный дом "Октябрь"»

Фото: october-house.ru

«Клубный дом "Октябрь"»

Фото: october-house.ru

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что апелляция отменила принятое в апреле решение Арбитражного суда Москвы о введении по заявлению ООО «Экополисепт» конкурсного производства в АО «УК "Норд-Инжиниринг"» — застройщике комплекса апартаментов «Клубный дом "Октябрь"» (27 тыс. кв. м) на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. Оказалось, что кредитор в прошлом году уже требовал банкротства девелопера, но отозвал заявление, что и стало одной из причин отмены решения. Закон запрещает повторное обращение в суд с заявлением на основании того же долга, поясняет советник юркомпании Orchards Вадим Бородкин.

Против банкротства застройщика выступают покупатели площадей, считающие незначительной текущую задолженность перед «Экополисептом» (около 700 тыс. руб.) и готовые погасить ее сами. Параллельно в марте 2023 года учредитель застройщика решил ликвидировать компанию, что покупатели посчитали намеренным действием девелопера с целью нанести им ущерб. Ситуация получила развитие в середине июля: «РИА Новости» сообщало об аресте неназванного бенефициара «Норд-Инжиниринга», подозреваемого в обмане около 400 граждан, ждущих апартаменты более семи лет. Ввод объекта переносился неоднократно: новый срок на сайте проекта — третий квартал 2023 года.

Теперь граждане-инвесторы рассчитывают на достройку здания генподрядчиком — компанией «Промспецстрой». Но, как сообщила “Ъ” конкурсный управляющий «Норд-Инжиниринга» Анна Ившина, подрядчик должен был сделать это еще в 2020 году, а работы стоимостью 1,26 млрд руб. финансировались за счет передачи «Промспецстрою» части будущих апартаментов. Площади перешли от застройщика по цене в 120 тыс. руб. за 1 кв. м, а затем продавались на открытом рынке примерно за 150–237 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечает она, называя ситуацию «причинением вреда покупателям апартаментов». Госпожа Ившина со ссылкой на реестр требований кредиторов говорит, что сейчас права на 42% площадей, или 11,32 тыс. кв. м, в недостроенном «Октябре» находятся у «Промспецстроя», а у физлиц — 19,5%, или 5,3 тыс. кв. м. Получить комментарии у генподрядчика “Ъ” не удалось.

Покупатели против банкротства, так как опасаются, что в отличие от дольщиков квартир не смогут претендовать на получение площадей. По закону им положены только денежные компенсации, поясняли ранее в Москомстройинвесте. Анна Ившина настаивает, что, признав недействительной передачу части апартаментов по заниженной цене генподрядчику, можно было бы вернуть их в конкурсную массу, реализовать на рынке, а вырученные средства привлечь на достройку комплекса.

Опрошенные “Ъ” юристы называют решение апелляции, отменившей банкротство, прецедентным. Но остановка банкротства не гарантирует гражданам-инвесторам завершение строительства. Партнер юрфирмы NSP Роман Макаров считает возможным изменить положение дел через судебную практику: суд мог бы распространить правила банкротства застройщиков жилья и на девелоперов апартаментов «с учетом явного сближения фактического статуса этих видов недвижимости». Это позволило бы Фонду развития территорий достраивать апартаменты в случае банкротства девелопера.

Однако глава юрфирмы «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что к компании, строящей апартаменты, нельзя применять подобные правила: «Такой вид недвижимости не подпадает под социальные обязательства государства по закону». Власти второй год обсуждают необходимость принятия отдельного закона о правовом статусе апартаментов, но документ до сих пор не принят.

Халиль Аминов, Анна Занина

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