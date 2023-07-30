В палестинском лагере для беженцев в Ливане убит командир ФАТХ

В Ливане произошли столкновения в крупном лагере палестинских беженцев Эйн-аль-Хельве, расположенном недалеко от портового города Сайда. В результате погибли пять человек, среди которых — командир ФАТХ, еще семь человек получили ранения, сообщили палестинские официальные лица. По словам одного из палестинских чиновников, которые приводит AP, боевики-исламисты убили палестинского генерала из группировки ФАТХ и трех сопровождавших его лиц. Телеканал Al-Jadeed сообщает, что командир палестинского движения Абу Ашраф аль-Армуши убит в результате вооруженной засады.

По словам источника AFP, столкновения произошли между членами движения ФАТХ и исламистскими группировками. Столкновения в Эйн-аль-Хельве, где проживают более 54 тыс. зарегистрированных палестинских беженцев, не редкость, пишет агентство.

В марте этого года один человек был убит и несколько других ранены во время ночных столкновений между членами движения ФАТХ и исламистскими группировками.

Эйн-аль-Хельве был создан в 1948 году для размещения палестинцев, перемещенных израильскими войсками во время создания Израиля. В последние годы туда попадают тысячи палестинцев, спасающихся от конфликта в Сирии.

ФАТХ — Движение за национальное освобождение Палестины — палестинская военизированная организация и политическая партия.

Мария Федотова