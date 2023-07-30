Израиль вложит $27 млрд в высокоскоростную железную дорогу до Египта и Саудовской Аравии

Израиль объявил о запуске инфраструктурного проекта One Israel, в рамках которого будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль для связи центра страны с приграничными территориями, а также с Саудовской Аравией, сообщает The Jerusalem Post. Как заявил на сегодняшнем заседании совета министров Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в строительство будут вложены 100 млрд шекелей ($27 млрд).

В своих конечных точках магистраль соединит города Кирьят-Шмона на севере страны у границы с Ливаном и Эйлат на юге у границы с Египтом. Как заявил премьер-министр, «в будущем мы сможем перевозить грузы поездами из Эйлата до наших портов на Средиземном море, и также мы сможем соединить Израиль железной дорогой с Саудовской Аравией и всем Аравийским полуостровом». Реализация проекта One Israel должна обеспечить более удобную связь разных районов страны со столицей, чтобы «каждый гражданин страны имел возможность добраться в центр или из центра в любой район страны менее чем за два часа». При этом, подчеркнул премьер, «никаких пробок, никакого загрязнения воздуха, никаких проблем с парковками — удобно и безопасно».

Алена Миклашевская