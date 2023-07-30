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Коммерсантъ FM
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NYT: разведка США подозревает Китай во внедрении вредоносного ПО в критическую инфраструктуру страны

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американская разведка подозревает Китай во внедрении «вредоносного программного обеспечения» в инфраструктуру военных баз США. Тем самым, считает разведка, КНР планирует сорвать некоторые военные операции США в ближайшие годы, в том числе на Тайване.

По данным неназванных представителей Пентагона и разведки, вредоносное ПО спрятано «внутри инфраструктуры, контролирующей электросети, системы связи и водоснабжения», которые питают военные базы в США.

Источник NYT из Конгресса назвал вредоносный код «бомбой замедленного действия», которая может дать Китаю возможность препятствовать развертыванию американских войск или военным операциям, отключив электричество, воду и связь с военными базами. При этом, как отмечают официальные лица, потенциальный ущерб еще шире: та же инфраструктура зачастую снабжает дома и предприятия граждан страны.

Американская разведка, администрация президента и Пентагон до сих пор не пришли к заключению о «масштабах присутствия кода» на военных объектах, пишет NYT. По словам источников, это связано в том числе с тем, что код «очень хорошо спрятан». Между тем в официальном ответе Белого дома журналистов заверили, что «администрация неустанно работает» над защитой критически важной инфраструктуры.

Посольство Китая в Вашингтоне, передает NYT, собощило, что власти КНР непричастны к внедрению вредоносного кода. В ведомстве заявили, что китайские правительственные учреждения ежедневно сталкиваются с кибератаками, большинство из которых исходит из США.

В мае Агентство национальной безопасности США обвинило хакерскую группу Volt Typhoon в атаке на сети критических важных секторов американской инфраструктуры. Агентство утверждало, что хакерская группа, «финансируемая китайскими властями», продолжает операции КНР с «целью хищения интеллектуальных данных у организаций критической инфраструктуры по всему миру». Китай обвинение в кибератаках на инфраструктуры других стран отрицает.

Лусине Баласян

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