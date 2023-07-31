Рэперские поединки перешли в уголовную плоскость

Генеральная прокуратура РФ и СК России приступили к проверке высказываний создателя петербургской баттл-рэп площадки RBL Антона Забаева (Забэ). На днях общественники усмотрели в его выступлении шутки об убийстве военкора Владлена Татарского. Сам Антон Забаев настаивает, что фразы вырваны из контекста, и не понимает сути претензий. Однако следом подключилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая известна своим пристрастным отношением к российской рэп-сцене. Она заявила, что исполнитель «договорился до оправдания терроризма и дискредитации армии». «Ъ-СПб» пообщался с экспертами, которые придерживаются разных взглядов на ситуацию, но при этом сходятся в одном: у этой субкультуры есть свои особенности и то, что является нормой в таких словесных поединках, непосвященного человека может шокировать, но другое дело, когда за строки грозят уголовные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на то, что популярность баттл-рэпа в России давно отступила и ролики не набирают былых миллионных просмотров, как это было в конце десятых годов, у жанра существует устойчивая фан-база и поединки все еще проводятся. Один из таких на прошлой неделе попал в инфополе, однако поводом стала проверка правоохранительными органами создателя площадки RBL в Петербурге Антона Забаева, известного под псевдонимом Забэ. Инициировать разбирательство попросила Генпрокуратуру и СКР «Армия Защитников Отечества» (АЗО), активисты которой зовут себя «организацией единения народа и армии». Причина — его панчлайн (ударная строчка), в котором исполнитель использовал, как предполагают авторы жалобы, упоминание об убийстве военкора Владлена Татарского. Речь идет об отрывке из выступления, где господин Забаев произносит фразу в адрес рэпера Керамбита: «Ты [круто] воюешь, я бы вручил тебе золотую статуэтку, чтобы тебя [к черту] взорвало». В АЗО посчитали такой выпад кощунственным и связали его со взрывом в кафе в Петербурге на Университетской набережной 2 апреля.

Как пояснил «Ъ-СПб» сам исполнитель, контекст был абсолютно другой: под «золотой статуэткой» имелась в виду американская кинопремия «Оскар», которая досталась его оппоненту — как награда за поединок. «Я не батлился восемь лет, и вот у соперника такой шанс появился — и за это он получает "Оскар", а взрыв в данном случае означает радость»,— сказал он и отметил, что никаких конкретных имен во время раундов не прозвучало.

В свою очередь, в АЗО на вопрос «Ъ-СПб», правильно ли была понята фраза рэпера, ответили в духе, мол, в органах разберутся. «Мы ни в коем случае не против творчества, но мы против того, чтобы изгалялись [над памятью Владлена Татарского]»,— сообщил руководитель «Армии Защитников Отечества» Иван Отраковский.

Дать больше шуму ситуации также решила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая ранее уже неоднократно просила правоохранителей проверить высказывания различных рэперов и блогеров. В этот раз она заявила, что государство должно обратить внимание на контент и выражения «в этих баттлах и стендапах». Госпожа Мизулина написала у себя в Telegram-канале, что в своем выступлении Забэ «цинично ради хайпа пошутил по поводу гибели военкора Владлена Татарского» и этим «договорился до оправдания терроризма и дискредитации армии». Общественница напомнила, что при взрыве ранения получили 40 человек, а также отметила недопустимость подобных шуток. «Судя по его тг-каналу, для него это в порядке вещей»,— указала она.

«Ъ-СПб» поинтересовался в АЗО, как в принципе они узнали про этот случай, учитывая, что и на пике баттл-рэпа в России (2017 год) площадка RBL по популярности кратно уступала тем же Versus Battle и SLOVOSPB. Там сообщили, что изначально в адрес организации было направлено обращение от сторонников с требованием разобраться в ситуации. Отметим, что ранее у Антона Забэ был конфликт с другим рэп-музыкантом — Шокком (Дима Бамберг, некогда соратник признанного иноагентом Оксимирона), который усмотрел в постах господина Забаева насмешки над его патриотическими взглядами. Шокк попросил поклонников прислать ему все высказывания в его адрес. После этого один из подписчиков в ответ на пост со скринами Telegram-канала Забэ задал вопрос: «Не понимаю, почему на Собчак дело есть, а вот это вот сидит в Питере?» — и получил ответ от самого Димы Бамберга: «Скоро будет сидеть в другом месте».

В разговоре с «Ъ-СПб» рэпер Забэ подчеркнул, что прекрасно осведомлен про инцидент в кафе и не хотел задеть чьи-то чувства. «Даже в мыслях не было, что кто-то может подумать иначе. Если посмотреть на все выступление, то там никакой политики вообще не было — сугубо наши субкультурные разборки»,— пояснил исполнитель. Господин Забаев подчеркнул, что сам он «человек гуманных ценностей» и не позволил бы себе издеваться над такими вещами.

Андрей Кучеров