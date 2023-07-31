Рэперские поединки перешли в уголовную плоскость

Генеральная прокуратура РФ и СК России приступили к проверке высказываний создателя петербургской баттл-рэп площадки RBL Антона Забаева (Забэ). На днях общественники усмотрели в его выступлении шутки об убийстве военкора Владлена Татарского. Сам Антон Забаев настаивает, что фразы вырваны из контекста, и не понимает сути претензий. Однако следом подключилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая известна своим пристрастным отношением к российской рэп-сцене. Она заявила, что исполнитель «договорился до оправдания терроризма и дискредитации армии». «Ъ-СПб» пообщался с экспертами, которые придерживаются разных взглядов на ситуацию, но при этом сходятся в одном: у этой субкультуры есть свои особенности и то, что является нормой в таких словесных поединках, непосвященного человека может шокировать, но другое дело, когда за строки грозят уголовные сроки.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Несмотря на то, что популярность баттл-рэпа в России давно отступила и ролики не набирают былых миллионных просмотров, как это было в конце десятых годов, у жанра существует устойчивая фан-база и поединки все еще проводятся. Один из таких на прошлой неделе попал в инфополе, однако поводом стала проверка правоохранительными органами создателя площадки RBL в Петербурге Антона Забаева, известного под псевдонимом Забэ. Инициировать разбирательство попросила Генпрокуратуру и СКР «Армия Защитников Отечества» (АЗО), активисты которой зовут себя «организацией единения народа и армии». Причина — его панчлайн (ударная строчка), в котором исполнитель использовал, как предполагают авторы жалобы, упоминание об убийстве военкора Владлена Татарского. Речь идет об отрывке из выступления, где господин Забаев произносит фразу в адрес рэпера Керамбита: «Ты [круто] воюешь, я бы вручил тебе золотую статуэтку, чтобы тебя [к черту] взорвало». В АЗО посчитали такой выпад кощунственным и связали его со взрывом в кафе в Петербурге на Университетской набережной 2 апреля.
Как пояснил «Ъ-СПб» сам исполнитель, контекст был абсолютно другой: под «золотой статуэткой» имелась в виду американская кинопремия «Оскар», которая досталась его оппоненту — как награда за поединок. «Я не батлился восемь лет, и вот у соперника такой шанс появился — и за это он получает "Оскар", а взрыв в данном случае означает радость»,— сказал он и отметил, что никаких конкретных имен во время раундов не прозвучало.
В свою очередь, в АЗО на вопрос «Ъ-СПб», правильно ли была понята фраза рэпера, ответили в духе, мол, в органах разберутся. «Мы ни в коем случае не против творчества, но мы против того, чтобы изгалялись [над памятью Владлена Татарского]»,— сообщил руководитель «Армии Защитников Отечества» Иван Отраковский.
Дать больше шуму ситуации также решила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая ранее уже неоднократно просила правоохранителей проверить высказывания различных рэперов и блогеров. В этот раз она заявила, что государство должно обратить внимание на контент и выражения «в этих баттлах и стендапах». Госпожа Мизулина написала у себя в Telegram-канале, что в своем выступлении Забэ «цинично ради хайпа пошутил по поводу гибели военкора Владлена Татарского» и этим «договорился до оправдания терроризма и дискредитации армии». Общественница напомнила, что при взрыве ранения получили 40 человек, а также отметила недопустимость подобных шуток. «Судя по его тг-каналу, для него это в порядке вещей»,— указала она.
«Ъ-СПб» поинтересовался в АЗО, как в принципе они узнали про этот случай, учитывая, что и на пике баттл-рэпа в России (2017 год) площадка RBL по популярности кратно уступала тем же Versus Battle и SLOVOSPB. Там сообщили, что изначально в адрес организации было направлено обращение от сторонников с требованием разобраться в ситуации. Отметим, что ранее у Антона Забэ был конфликт с другим рэп-музыкантом — Шокком (Дима Бамберг, некогда соратник признанного иноагентом Оксимирона), который усмотрел в постах господина Забаева насмешки над его патриотическими взглядами. Шокк попросил поклонников прислать ему все высказывания в его адрес. После этого один из подписчиков в ответ на пост со скринами Telegram-канала Забэ задал вопрос: «Не понимаю, почему на Собчак дело есть, а вот это вот сидит в Питере?» — и получил ответ от самого Димы Бамберга: «Скоро будет сидеть в другом месте».
В разговоре с «Ъ-СПб» рэпер Забэ подчеркнул, что прекрасно осведомлен про инцидент в кафе и не хотел задеть чьи-то чувства. «Даже в мыслях не было, что кто-то может подумать иначе. Если посмотреть на все выступление, то там никакой политики вообще не было — сугубо наши субкультурные разборки»,— пояснил исполнитель. Господин Забаев подчеркнул, что сам он «человек гуманных ценностей» и не позволил бы себе издеваться над такими вещами.