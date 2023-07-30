«Барби» и «Оппенгеймер» за первую неделю проката в США собрали $386 млн

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» собрали за первую неделю проката в общей сложности $386 млн. «Барби», по данным выпустившей ее кинокомпании Warner Bros., набрала $258 млн. Сборы «Оппенгеймера» составили $128 млн. Эти две крупные премьеры текущего года вышли в один день — 21 июля, так что в соцсетях названия фильмов объединили в «Барбигеймер», и этот феномен стал поводом для многочисленных мемов. Этому способствовала и очень разная тематика фильмов: «Барби» — комедия, основанная на одноименной серии игрушек и снятая в розовых тонах, «Оппенгеймер» — биографический фильм про создателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера, снятый режиссером Кристофером Ноланом.

Показатели фильмов остаются высокими после первой недели проката. По данным компании The Boxoffice Company, у обоих фильмов рекордные предварительные продажи билетов на вторые выходные. Аналитики ожидают, что в эти выходные они соберут еще $94 млн и $46 млн соответственно. «Фильмы (продажи билетов на фильмы.— "Ъ") обычно существенно падают в середине недели, после того как интерес был удовлетворен в первые выходные. Но для обоих этих фильмов середина недели была почти на уровне выходных,— отметил старший аналитик в сфере медиа компании Comscore Пол Дергабедян.— Лучший показатель успеха фильма — вторые выходные».

Яна Рождественская