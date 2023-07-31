«Зенит» потерял победу

«Зенит» потерял очки во втором туре чемпионата России по футболу, сыграв вничью 1:1 с «Ростовом» на его поле. Причем хозяева ушли от поражения на последних минутах, после того как реализовали 11-метровый удар. Сергей Семак, тренер петербургской команды, был так расстроен, что пошел после финального свистка выяснять отношения с судьями, и завершилось это тем, что ему показали красную карточку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Зенит» играл в Ростове-на-Дону так же рационально, как и в матче первого тура чемпионата России против «Пари НН». Даже превзошел себя в этом смысле. Если в Нижнем Новгороде у «Зенита» было зафиксировано два удара по воротам соперника, то в матче с «Ростовом» — всего один. Интересно, что во всех трех случаях по воротам бил Матео Кассьерра. И, что еще более удивительно, все удары завершились голами. Но если в Нижнем сине-бело-голубые выиграли 2:0, то во втором туре удержать победный счет не удалось. Уже в добавленное время «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, отыгрался с 11-метрового: его реализовал форвард Николай Комличенко. Виновником назначения пенальти стал игрок «Зенита» Андрей Мостовой, ударивший по ноге соперника, пытаясь выбить мяч.

Впрочем, после матча у Сергея Семака нашлись претензии не только к нему, но и к судьям. Он решил спросить у главного арбитра Евгения Кукуляка, почему тот не увидел во втором тайме фол на Клаудиньо — соперник наступил бразильцу на ногу. Так, во всяком случае, рассказал после матча сам Семак. В ответ якобы судья показал ему красную карточку, ответив: «Вы не имеете права ко мне подходить».

В протоколе матча действия главного тренера «Зенита» классифицируются «как подход к арбитру в конфронтационной манере». Она может включать в себя и оскорбления судьи, и просто какие-то действия, направленные на разжигание конфликта. Семаку могли инкриминировать как первое, так и второе. Хотя те, кто его знают, говорят, что тренер «Зенита» не может кого-то оскорбить.

История, впрочем, помнит случай, когда Сергея Семака дисквалифицировали за стычку с арбитрами. Случилась она в 2019 году после матча чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшего на «Газпром Арене». Игра завершилась со счетом 0:0. Игроки «Зенита» выражали возмущение по поводу роботы судей. Семак, вышедший на поле, стал их оттуда выводить со словами: «Нечего с этими козлами разговаривать». Если диалог с Кукуляком шел примерно в такой же манере, то красная карточка, показанная тренеру «Зенита», оправданна. Он пропустит матч третьего тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые примут на «Газпром Арене» московское «Динамо» (игра пройдет 6 августа). Это будет во всех смыслах интересный матч. Бело-голубые, которых возглавил чешский тренер Марцел Личка, потеряли на старте Российской премьер-лиги пять очков, проиграв дома «Краснодару» (1:3) и сыграв вничью в гостях с «Крыльями Советов» (причем упустили победу, ведя в счете 3:1). Над Личкой уже сгущаются тучи — проигрывать «Зениту» ему нежелательно. Петербуржцы захотят реабилитироваться за неудачную концовку игры с «Ростовом».

Хотя нельзя сказать, что «Зенит» провалил только последние минуты встречи в Ростове-на-Дону. В первом тайме команда Сергея Семака нанесла один удар по воротам соперника, когда Кассьерра открыл счет. После перерыва таких ударов не было. Гости запомнились только одной атакой, которую опять-таки мог завершить колумбийский форвард: мяч прошел мимо дальней штанги. Ростовчане усиливали давление на ворота «Зенита» и добились назначения пенальти из-за ошибки его игрока. При отсутствии контригры так обычно и бывает — неслучайно все тренеры стараются «отодвигать» игру от своих ворот. У Семака в субботу это не получилось. Даже после произведенных замен и перестроения схемы: «Зенит» перешел на игру в пять защитников.

Главная проблема заключается в том, что пока Семаку не удается восполнить потерю трех ключевых игроков: Далера Кузяева и бразильцев Вендела и Малкома. Последний был продан в ПСЖ за €60 млн в «Аль-Хиляль», хотя «Зенит» об этом до сих пор не объявил: трансфер задерживается из-за непришедших денег. Вендел ищет новый клуб, Кузяев подписал контракт с французским «Гавром». Семак пробует новые сочетания, выпуская на поле Зелимхана Бакаева и Андрея Мостового. Но в субботу ставка на них не сыграла. А Мостовой так и вовсе подвел, отняв «на флажке» победу у своей команды неосторожным движением в штрафной. Правда, и «Ростову» надо отдать должное: тот был настойчив и заслужил ничью.

Кирилл Легков