Семеро туристов в Марий Эл погибли из-за падений деревьев на озере Яльчик

В Марий Эл в субботу вечером погибли семеро туристов, отдыхавших в палатках на озере Яльчик, сообщило МЧС РФ, ссылаясь на предварительные данные. Их завалило деревьями в результате урагана.

Еще 27 человек пострадали.

Сейчас завалы в палаточном лагере расчищают спасатели в составе 93 человек с привлечением 30 единиц техники.

В МЧС добавляют, что погибшие и пострадавшие не были зарегистрированы в МЧС России перед выходом на маршрут.

Всего в районе озера Яльчик отдыхали несколько сотен человек в машинах и палатках, отмечают в МЧС.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"