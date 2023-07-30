Семеро туристов в Марий Эл погибли из-за падений деревьев на озере Яльчик

В Марий Эл в субботу вечером погибли семеро туристов, отдыхавших в палатках на озере Яльчик, сообщило МЧС РФ, ссылаясь на предварительные данные. Их завалило деревьями в результате урагана.
Еще 27 человек пострадали.
Сейчас завалы в палаточном лагере расчищают спасатели в составе 93 человек с привлечением 30 единиц техники.
В МЧС добавляют, что погибшие и пострадавшие не были зарегистрированы в МЧС России перед выходом на маршрут.
Всего в районе озера Яльчик отдыхали несколько сотен человек в машинах и палатках, отмечают в МЧС.