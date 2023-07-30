Олегу Газманову в Петербурге вручили знак «350 лет Петру Великому»

Народный артист РФ, певец Олег Газманов награжден почетным знаком «350 лет Петру Великому». Награду, учрежденную к юбилею основателя города, ему вручили в Петербурге по случаю Дня ВМФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ожидается, что вечером в воскресенье, 30 июля, господин Газманов выступит на концерте в честь Дня военно-морского флота.

Утром в Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ прошел Главный военно-морской парад.

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