В Петербурге проходит Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ

В воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. В нем принимают участие 33 корабля и катера, 4 подводных лодки, 8 парусных судов, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 10:00 на Стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн. После 11:00 началось торжественное прохождение кораблей по Неве и на Большом Кронштадтском рейде в Финском заливе.

Принимает парад в Петербурге президент РФ Владимир Путин. Гостями мероприятия стали лидеры африканских государств, участвовавших в саммите Россия — Африка, который на днях завершился в городе на Неве.

После окончания парада на Дворцовой площади начнется концерт. Вечером от стен Петропавловской крепости дадут праздничный салют.

Из-за проведения Военно-морского парада в центре Петербурга в течение всего дня действуют масштабные ограничения движения транспорта.

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