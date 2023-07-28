В Смольном подтвердили награждение Пригожина знаком отличия за заслуги перед Петербургом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил бизнесмена Евгения Пригожина знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» летом 2021 года. Это подтвердил вице-губернатор Валерий Москаленко депутату Заксобрания Борису Вишневскому (партия «Яблоко»). Текст письма депутат опубликовал в своем Telegram-канале 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в СМИ показывали фотографии обысков в доме предпринимателя. В числе прочего там было обнаружено постановление о награждении его знаком отличия, заключенное в рамку. В начале июля господин Вишневский отправил губернатору запрос, чтобы узнать, действительно ли Евгений Пригожин был награжден.

В письме господина Москаленко говорится, что летом 2021 года бизнесмена наградили за «осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому развитию города».

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин и возглавляемая им ЧВК «Вагнер» 23 июня предприняли попытку мятежа. Им удалось установить контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зайти в несколько регионов с военной техникой. Ситуация была урегулирована при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. По условиям договоренности господин Пригожин должен был уехать из России в Белоруссию, уголовное дело о мятеже было прекращено.

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