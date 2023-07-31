«Краснодар» побудет «Зенитом»

Единоличным лидером чемпионата России с шестью очками стал «Краснодар», который в матче второго тура обыграл на своем поле «Сочи» — 2:0. Первые победы одержали «Локомотив» и ЦСКА. Красно-зеленые притушили «Факел» — 4:1, а красно-синие перебили в своеобразной серии пенальти «Ахмат» — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (в центре) помог своей команде победить «Сочи» и выйти на промежуточное первое место в чемпионате России Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Пресс-служба ФК Ахмат Фото: Пресс-служба ФК Ахмат Фото: Пресс-служба ФК Факел Фото: Пресс-служба ФК Факел Фото: Пресс-служба ФК Факел Фото: Пресс-служба ФК Факел Следующая фотография 1 / 8 Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (в центре) помог своей команде победить «Сочи» и выйти на промежуточное первое место в чемпионате России Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Пресс-служба ФК Ахмат Фото: Пресс-служба ФК Ахмат Фото: Пресс-служба ФК Факел Фото: Пресс-служба ФК Факел Фото: Пресс-служба ФК Факел Фото: Пресс-служба ФК Факел

По итогам первого тура нельзя было не отметить неожиданно слабое выступление московских клубов, которые по традиции считаются главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство. Напомним, «Динамо» и ЦСКА проиграли, а «Локомотив» с трудом избежал поражения, вырвав ничью. И даже победивший «Спартак» прошелся на старте первенства по лезвию бритвы. Причем «Динамо» допустило осечку и во втором матче, не сумев одолеть «Крылья Советов», хотя вело 3:1.

«Локомотив» и ЦСКА уже показали в Кубке России, что у них вроде бы все в порядке. Но в чемпионате их ждали непростые выездные встречи с «Факелом» и «Ахматом». Железнодорожники, гостившие в Воронеже, сразу дали понять, что меньше чем на три очка они не согласны. Собственно, об этом говорил их заточенный на атаку состав, в котором оказался даже Вильсон Изидор, раньше выступавший в роли джокера и с учетом прошлого сезона забивший восемь раз подряд после выхода на замену.

Тактика гостей быстро принесла им желаемый результат. Активный дебют воплотился в гол Артема Дзюбы, который подкараулил отскок от перекладины после удара Рифата Жемалетдинова и головой добил мяч в сетку. Правда, на этом москвичи и успокоились, тогда как «Факел», наоборот, резко добавил в агрессии и заставил их отбиваться. Воронежцы были очень настойчивы и сравняли счет с углового, когда Евгений Марков ногой замкнул подачу Никиты Моцпана. Более того, «Локомотиву» повезло, что хозяева не использовали другие моменты, и первый тайм завершился вничью 1:1.

Во второй половине атакующая игра у подопечных Михаила Галактионова так и не наладилась, поэтому Изидор и Жемалетдинов отправились отдыхать. И почти тут же у железнодорожников выстрелил Наир Тикнизян, который подобрал бесхозный мяч после розыгрыша стандарта и вонзил его в нижний угол. Гол получился не совсем логичным, зато из него выросла контратака с участием Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, который наказал раскрывшийся и оголивший тылы «Факел» за чрезмерную открытость в позиционном нападении. В концовке Василий Черов еще мог вернуть интригу, но не забил в стопроцентной ситуации, а вот Тикнизян сделал это, после чего «Локомотив» уже спокойно довел матч до победы — 4:1. К тому же благодаря лучшей разнице мячей он возглавил группу команд, набравших по четыре очка.

ЦСКА в Грозном опять не смог выставить оптимальный состав. Помимо того что армейцы понесли серьезные потери в центре обороны, у них вдобавок выбыл из строя опорник Саша Зделар. С другой стороны, соперник тоже испытывал ощутимые кадровые затруднения. А главное, что уже на первых минутах «Ахмат» не только остался в меньшинстве после удаления Марата Быстрова, выбившего мяч рукой из пустых ворот, но и пропустил с пенальти, который четко исполнил Федор Чалов. Однако гости и сами вскоре сфолили в своей штрафной площади, и Мохамед Конате лишил их преимущества, как и иллюзии в предопределенности исхода этого матча.

Хозяева действительно неплохо выглядели вдесятером, но их защитник Андрей Семенов привез второй пенальти, который также реализовал Чалов. Впрочем, моментально еще один 11-метровый был назначен и в ворота Игоря Акинфеева. Заработавший его Иван Олейников не забил, но судья Владислав Безбородов снова вмешался в ход матча. С запоздавшей подсказки VAR он пересмотрел эпизод с нарушением Милана Гаича на Олейникове и вместо желтой предъявил армейцу прямую красную карточку, а еще дал грозненцам перебить пенальти. При этом они сменили бьющего, и Конате вслед за Чаловым оформил дубль.

Четыре пенальти, а по факту пять, и два удаления за тайм, конечно, вызвали много вопросов к судейству. Похоже, и команды где-то эмоционально перегорели от такого обилия свалившихся на них испытаний. В формате «десять на десять» у них почти не было возможностей для взятия ворот, но Безбородов и VAR поставили очередной пенальти, а Чалов и в третий раз безупречно ударил с «точки». Под занавес встречи арбитр еще и удалил с поля капитана «Ахмата» Семенова, так что ЦСКА победил 3:2.

Между тем в Краснодаре состоялся матч за промежуточное лидерство в премьер-лиге, на которое претендовали как хозяева, так и гости, имевшие в багаже по три очка. Кроме того, это было по-своему принципиальное краснодарское дерби. «Сочи» перезагрузился в нынешнее межсезонье и даже без Кристиана Нобоа начал демонстрировать футбол, похожий на тот, что позволил команде взлететь на второе место в позапрошлом чемпионате. И все же «Краснодар» сыграл сильнее, забив по голу в компенсированное время первого и второго таймов. Сначала отличился Кайо после подачи углового, а потом Джон Кордоба в одиночку протаранил сочинскую оборону. 2:0 — и с шестью очками краснодарцы возглавили турнирную таблицу.

Александр Ильин