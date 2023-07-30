Путин заявил о пополнении флота в этом году 30 новыми кораблями

Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, сообщил, что в 2023 году 30 кораблей разных классов пополняют состав российского флота.

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС). Среди кораблей, уже заступивших на боевое дежурство,— ракетный корвет «Меркурий».

В поздравлении президент заявил, что военные моряки безупречно выполняют стоящие перед ними задачи, сражаются доблестно, проявляют героизм. Он отметил, что такие качества моряков, как мужество, отвага и непреклонность, «в полной мере проявляются и сегодня».

В проходящем в Санкт-Петербурге параде в честь дня ВМФ участвуют около 3 тыс. военных, 45 кораблей, катеров и подводных лодок. На парад приглашены главы африканских стран, участвовавших в саммите Россия—Африка: президенты Буркина-Фасо, Конго, Мали и Эритреи, зампредседателя верховного совета Судана, премьер-министр Танзании, вице-президент Экваториальной Гвинеи.