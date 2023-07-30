Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девочку 14 лет убило деревом во время урагана в Татарстане

В Татарстане из-за непогоды погиб ребенок, еще 24 человека пострадали, сообщил региональный Минздрав. По данным источника ТАСС, погибшая — 14-летняя девочка: ее убило упавшим деревом, когда она отдыхала с родителями в Боровом Матюшино.

«По состоянию на 5:00 30 июля поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 29 июля, из которых один погибший (ребенок 14 лет), госпитализированных — два»,— сообщили в Минздраве.

Вечером 29 июля в Татарстане были грозы со шквалистым ветром и ливнями. Из-за ветра в Казани упало несколько десятков деревьев. Почти 12 тыс. жителей республики остались без электричества. К утру специалисты восстановили электроснабжение.

Из-за непогоды пострадали Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Везде прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Всего пострадали 76 человек, 9 погибли. Без света оказались 99,5 тыс. человек.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...