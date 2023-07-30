Девочку 14 лет убило деревом во время урагана в Татарстане

В Татарстане из-за непогоды погиб ребенок, еще 24 человека пострадали, сообщил региональный Минздрав. По данным источника ТАСС, погибшая — 14-летняя девочка: ее убило упавшим деревом, когда она отдыхала с родителями в Боровом Матюшино.

«По состоянию на 5:00 30 июля поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 29 июля, из которых один погибший (ребенок 14 лет), госпитализированных — два»,— сообщили в Минздраве.

Вечером 29 июля в Татарстане были грозы со шквалистым ветром и ливнями. Из-за ветра в Казани упало несколько десятков деревьев. Почти 12 тыс. жителей республики остались без электричества. К утру специалисты восстановили электроснабжение.

Из-за непогоды пострадали Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Везде прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Всего пострадали 76 человек, 9 погибли. Без света оказались 99,5 тыс. человек.

Анастасия Ларина