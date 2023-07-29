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Коммерсантъ FM
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На Казань обрушился шквалистый ветер с грозой

В Казани из-за шквалистого ветра и ливня с грозой сносит крыши зданий, постройки и заборы. Горожан призвали не выходить из дома. Об этом сообщило агентство «Татар-информ».

Местами скорость ветра достигала 30 м/с. Из-за порывов ветра упало 40 деревьев. В отдельных районах города были отключения электричества — об этом сообщили жители жилого комплекса «Салават Купере».

В течение вечера и ближайшей ночи в Казани продолжится гроза, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра, местами — до 25–28 м/с.

«Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями. Берегите себя»,— говорится в сообщении мэрии Казани.

Анастасия Ларина

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