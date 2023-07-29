Протоирей крестил в озере новосибирских призывников

На территории полигона учебного центра Новосибирского высшего военного училища 28 июля прошло крещение призывников. Ритуал приурочили ко Дню Крещения Руси. Об этом сообщила в «ВКонтакте» Новосибирская митрополия.

Призывников окунал в воду озера помощник начальника училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва. «Крещение состоялось на озере на территории полигона. Всего в этот день таинство приняли 32 призывника. В воскресенье все они будут подведены к присяге»,— сообщили в метрополии.

Осенью 2022 года в Уфе местный протоиерей крестил солдат в мешках для груза 200 из-за отсутствия тазика или другой емкости для ритуала. В один мешок солдаты вставали ногами, в другом омывали руки.

Анастасия Ларина