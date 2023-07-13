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Коммерсантъ FM
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В Киеве советский герб на статуе «Родина-мать» заменят на трезубец

Власти Украины разрешили заменить советский герб на статуе «Родина-мать» в Киеве на современный украинский герб с трезубцем. Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры Украины в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Фото: Николай Лазаренко, Коммерсантъ

Фото: Николай Лазаренко, Коммерсантъ

Как отмечается, работы по трансформации памятника начнутся в ближайшее время.

Сегодня, 13 июля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что работы должны быть завершены до Дня независимости Украины — 24 августа. По его словам, стоимость проекта составляет 28 млн гривен ($765 тыс.).

Памятник «Родина-мать» расположен на правом берегу Днепра. Он был открыт на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе — высота с постаментом достигает 102 м. По данным Мининфраструктуры Украины, в 2022 году 85% из 800 тыс. участников опроса проголосовали за замену советского герба.

Полина Мотызлевская

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