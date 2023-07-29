Воронежская, Ростовская области, ДНР и ЛНР подпишут соглашение о создании содружества «Донбасс» до конца лета

Воронежская, Ростовская области, ДНР и ЛНР в августе подпишут соглашение о создании содружества «Донбасс». Об этом на форуме Россия—Африка рассказал «РИА Новости» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Голубев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До 14-го года был еврорегион Донбасс. Тогда Луганская, Донецкая, Ростовская, а позже Воронежская присоединились к этому еврорегиону, структуре, которая в Европе существовала, так называемое приграничное сотрудничество между регионами, которые прилегают к другой стороне. Все разрушилось после 14-го года. Но у нас же контакты с ДНР и ЛНР были постоянными»,— напомнил господин Голубев.

«А потом мы решили вернуться, инициировали такое соглашение, которое будет называться содружество "Донбасс". Все регионы подтвердили свое участие, как и Воронежская область, конечно, Ростовская. Я думаю, что нас объединяет слово Донбасс, это и есть четыре региона, которые входили в понятие Донбасс, территориальное понятие»,— рассказал он.

«В августе, в конце августа»,— ответил губернатор на вопрос, когда планируется подписание, отметив, что это произойдет в Ростовской области.

Ранее президиум правительства Воронежской области одобрил проект соглашения об объединении промышленного, научного, образовательного, культурного и туристического потенциалов регионов.

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Мария Федотова