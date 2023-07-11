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Коммерсантъ FM
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Воронежская и Ростовская области хотят объединиться с ЛДНР в содружество «Донбасс»

Воронежская и Ростовская области, а также Донецкая и Луганская народные республики будут объединены в содружество «Донбасс». Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент экономического развития Воронежской области. Департамент уточнил, что президиум правительства Воронежской области одобрил проект соглашения об объединении промышленного, научного, образовательного, культурного и туристического потенциалов регионов.

Глава департамента Данил Кустов заявил, что целью подписания документа является «возрождение исторически сложившихся связей четырех соседних регионов, дальнейшее развитие сотрудничества между ними по широкому спектру направлений, а также ускорение процесса интеграции ДНР и ЛНР в экономическое, политическое и правое пространство Российской Федерации». Регионы будут взаимодействовать в торгово-экономической и инвестиционной, а также в научной, культурной, спортивной, медицинской и других сферах.

Как считают в департаменте экономразвития, соглашение поспособствует «укреплению дружбы и добрососедства» между жителями регионов-участников. Подписать документ о создании содружества «Донбасс» планируется в конце августа этого года — в ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

В начале лета ростовский губернатор Василий Голубев выступил с предложением создать макрорегион «Донбасс». В 2011 году Ростовская область вместе с Луганской и Донецкой областями Украины создали международную ассоциацию, еврорегион «Донбасс», в которую в 2014-м вошла и Воронежская область. Позже ассоциация перестала существовать.

Сергей Толмачев, Воронеж

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