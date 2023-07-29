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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 521-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 июля

Украина использует ракеты северокорейского производства, сообщает Financial Times. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. УПЦ продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный накануне украинским президентом закон о его переносе на 25 декабря. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:52. Песков: по итогам встречи Путина с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине.

11:52. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что не сможет принять участие в турнире в Праге из-за решения чешских властей не впускать ее в страну.

11:35. Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину полностью, раскаялся и сотрудничает со следствием, сообщил адвокат.

11:30. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по урегулированию военного конфликта заявил, что отвод российских войск из-под Киева был условием для заключения мирного договора с Украиной, но после того, как это было сделано, Киев отказался от договоренностей.

11:08. В Таганроге отменены массовые мероприятия после ЧП с украинской ракетой, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

11:00. Заявка на транзит газа из России в Европу через Украину составляет 42 млн куб м/сут.

10:53. Оборонное сотрудничество России и Китая направлено на поддержание мира и не представляет угрозы ни для одной страны, утверждает представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Так он прокомментировал позицию властей Японии, которые накануне выразили обеспокоенность стратегической координацией РФ с Китаем.

10:52. Меморандум по итогам встречи Путина с лидерами Африки по Украине не планируется, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

10:45. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что после инцидента в Таганроге обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и международные структуры, чтобы обратить внимание на нарушения международного гумправа со стороны ВСУ.

10:44. Международная федерация фехтования может заменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии после инцидента с украинской и российской фехтовальщицами, пишет итальянская газета La Repubblica.

10:40. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос нейтрального статуса Украины является принципиальным для России. Он не понимает, почему Запад «начал втягивать Украину в НАТО».

10:39. Украинская армия использует ракеты северокорейского производства в реактивных системах залпового огня «Град». Журналист Financial Times (FT) утверждает, что видел использование таких ракет на поле боя.

10:39. Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила о недопустимости дискриминации после того, как Чехия отказалась пускать в страну россиянок и белорусок. Ассоциация намерена проанализировать действия организаторов турнира в Праге.

10:38. УПЦ не будет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Климент сообщил изданию «Страна.ua».

10:38. Откачка воды и расчистка территорий в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС займет еще несколько недель, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

10:37. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 28 июня в регионе было зафиксировано 42 «прилета». Пострадавших и разрушений нет.

10:37. Губернатор Ростовской области Василий Голубев: после взрыва в Таганроге всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом. Один был выписан утром. Все пострадавшие получат выплаты.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 520-й

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