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Путин: нет ничего ценнее родительского и семейного счастья

Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что в жизни нет ничего более значимого, чем родительское и семейное счастье. Президент выразил надежду на то, что семей, «олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности», в России будет все больше.

Семьи, награжденные орденом «Родительская слава», во время беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным

Семьи, награжденные орденом «Родительская слава», во время беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Семьи, награжденные орденом «Родительская слава», во время беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Такие семьи, как ваши, безусловно, составляют гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки. И что очень важно — подаете замечательный пример другим людям, глядя на вас все понимают, насколько значимо в жизни родительское и семейное счастье, что нет в жизни ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей»,— сказал президент, выступая по видеосвязи из Санкт-Петербурга (цитата по сайту Кремля).

По данным Минтруда от 2022 года, в России проживало 2,1 млн многодетных семей, из которых почти 2,5 тыс. воспитывали десять и более детей. При этом, по данным государственной статистики, в 2022 году только за период январь—октябрь зарегистрировали 868,7 тыс. браков и 567,3 тыс. разводов: то есть на десять браков приходится семь разводов.

Как россияне предпочитают жениться и рожать детей — в материале «Ъ» «Демографический переход паспорта не спрашивает».

Анастасия Ларина

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