ФСБ оценила ущерб Куйбышевскому НПЗ в результате диверсии в 30 млн рублей

В результате взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ему был нанесен ущерб более чем на 30 млн руб. Об этом сообщил представитель УФСБ по Самарской области на суде по избранию меры пресечения обвиняемого в диверсии электрика завода.

«Осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 млн руб.»,— уточнил представитель ведомства (цитата по ТАСС).

Взрыв произошел вчера, 28 июля. В результате инцидента разрушений и пострадавших нет, само предприятие находится на плановом сезонном ремонте. Организатором взрыва на НПЗ оказался уроженец Хмельницкой области Украинской ССР. На предприятии 42-летний мужчина работал электриком. Его отправили под арест.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсант-электрик».

Лаура Кеффер