Хинштейн: на Куйбышевском НПЗ в Самаре сработало взрывное устройство

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре прогремел взрыв. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. По предварительной информации, на заводе было заложено взрывное устройство. Пострадавших нет.

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство»,— написал господин Хинштейн в Telegram канале.

Позднее депутат сообщил, что подозреваемого задержали сотрудники ФСБ в Оренбургской области, когда тот пытался уехать в Казахстан. По предварительной информации, задержанный работал на этом заводе, он переехал в Россию с территории Украины.

Куйбышевский НПЗ находится в 11 км от центра Самары. Завод принадлежит «Роснефти». Он производит моторное топливо и топочный мазут.

Анастасия Ларина