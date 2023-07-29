В Абхазию из Сочи пустят турпоезд «Рица»

Как сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги, в Абхазию из Сочи начнет ходит поезд «Рица». В этом году он совершит несколько рейсов, а в следующем году будет курсировать регулярно. Маршруту дополнительного поезда: Сочи-Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи — Аэропорт Сочи Тур. При этом состав будет останавливаться по одному дню в Сухуме и Гаграх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Для обеспечения регулярных рейсов в Абхазии модернизируют порядка одного километра подъездных путей для отстоя вагонов. Как поясняют в пресс-службе Абхазской железной дороги, эту нужно для обеспечения составов всем необходимым, включая воду и электроэнергию. Ремонт уже начался.

Сейчас по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра (Абхазия) ходит туристический поезд «Сочи». Он будет курсировать до ноября.

Маргарита Синкевич

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