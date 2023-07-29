Венгрия обсуждает закупку газа у Турции

Венгрия хотела бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, но и закупать турецкий, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, Венгрия уже накопила в газохранилищах более 48% годового потребления газа, тогда как в среднем по Европе этот показатель достигает 25%.

Он поднял эту тему на пресс-конференции с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Как уточнил господин Сийярто, большая часть газа, поступающего из России, идет через «Турецкий поток». Ежегодно Венгрия в рамках контракта получает 3,5 млрд куб. м газа, и с начала года в страну поступило более 2 млрд куб. м. Это, по словам министра, «помогает безопасно подготовиться к зиме».

«Турция играет важную роль в диверсификации венгерского энергоснабжения, когда мы, например, покупаем газ из Азербайджана… Мы ведем переговоры с Турцией не только о том, какие транзитные возможности она может обеспечить в ходе покупки азербайджанского газа, но и о том, чтобы приобрести необходимые для Венгрии объемы газа непосредственно из самой Турции»,— добавил Петер Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

В апреле Венгрия договорилась с российским правительством о поставках газа сверх контракта на период подготовки к новому зимнему сезону, а также об отсрочке платежей за поставки по основному контракту в случае роста цен. Сверхконтрактные объемы поставляют по «Турецкому потоку». Венгрия остается единственной страной Европы, получающей газ из РФ в полном контрактном объеме — около 4,5 млрд куб. м газа в год.

Подробности — в материале «Ъ» «Сверхконтрактники».

Лаура Кеффер