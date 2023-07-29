КПРФ предлагает сделать праздничными днями 1 июля и 7 ноября

Разрабатываемый депутатами из КПРФ проект Трудового кодекса предлагает сделать праздничными днями 1 июля (День ветеранов боевых действий) и 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции), сообщил ТАСС первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Едва ли нужно объяснять, почему сегодня нужен день, в который мы будем чествовать участников боевых действий. А Великий Октябрь, несмотря на все усилия антисоветчиков, остался очень значимой датой для десятков миллионов наших соотечественников»,— сказал господин Афонин.

Зампред ЦК сообщил, что депутаты КПРФ разработали около половины новелл, которые войдут в новую редакцию Трудового кодекса. Он уточнил, что внести документ на рассмотрение в Госдуму депутаты планируют в ходе осенней сессии. Она начнется 5 сентября.

Эрдни Кагалтынов