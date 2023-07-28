Больница скорой помощи Таганрога: двое из пострадавших при ракетной атаке в тяжелом состоянии

Состояние всех пострадавших сегодня, 28 июля, при падении осколков ракеты стабильное, без отрицательной динамики, сообщил дежурный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Таганрога Павел Рычков. По его словам, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Двое тяжелые, но стабильные, остальные средней тяжести. В основном раны характерные для осколков стекол, в реанимации никого нет»,— сообщил журналистам господин Рычков (цитата по ТАСС).

ЧП произошло в центре Таганрога, у кафе «Чехов сад». По версии следствия, над жилыми кварталами сдетонировала ракета, которую применили вооруженные формирования Украины, в результате были ранены 13 мирных жителей. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ сообщил о 16 пострадавших, Минздрав — о 14.

По факту ракетной атаки возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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Мария Федотова