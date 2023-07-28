СКР возбудил дело о теракте после взрыва ракеты в Таганроге

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после взрыва ракеты в Таганроге Ростовской области. По данным СКР, в результате пострадали 13 человек. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ ТАСС и «РИА Новости» сообщили о 16 пострадавших, Минздрав — о 14.

По данным следствия, сегодня, 28 июля, «вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства», по Таганрогу. «В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания»,— сообщил СКР.

Минобороны сообщало, что использовался ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что взрыв произошел в центре Таганрога, у кафе «Чехов сад».

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Мария Федотова