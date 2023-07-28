Один из крупнейших импортеров премиального вина в Россию Simple Group с 1 августа поднимет цены на часть ассортимента. Решение принято на фоне подорожания логистики и ослабления курса рубля, следует из письма компании для партнеров, которое приводит «РИА Новости».

«Мы всегда прикладываем максимальные усилия для сохранения цен, но в связи со значительным ростом затрат на производство у наших поставщиков, ростом цен на логистические услуги, а также ослаблением курса рубля по отношению к иностранным валютам — уведомляем вас, что компанией будет производиться изменение цен на часть поставляемой нами продукции»,— говорится в письме.

Руководство Simple Group в письме выразило надежду, что компания сможет сократить до минимума «возможные связанные издержки партнеров и конечных потребителей» в связи с повышением цен.

Источники «Ъ» еще в начале июля сообщали, что на фоне ослабления рубля крупные импортеры алкоголя планируют повысить цены на свою продукцию в пределах 10%. Среди них в том числе была и Simple Group. Президент группы Максим Каширин уточнял, что «глобального повышения цен» не планируется, однако компания намерена следить за динамикой курса рубля в июле и августе, допуская точечные изменения стоимости вин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Simple местного разлива».

Лусине Баласян