Народные облигации Калининградской области скупили за 12 часов

Россияне вновь раскупили все облигации Калининградской области для населения досрочно. Четвертый выпуск разошелся за 12 часов после начала размещения, начавшегося 27 июля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель финансовой платформы «Финуслуги» (входит в Мосбрижу), на которой осуществлялось размещение.

Завершить размещение планировалось до 28 декабря. Население приобретало бумаги со скоростью 42 млн в час, или 690 шт. в минуту, рассказал представитель платформы.

Отличие облигаций для населения от классических в том, что они не торгуются на бирже и предлагаются только физлицам.

Всего физлица совершили свыше 1,2 тыс. сделок и в среднем на покупку бумаг тратили 335 тыс. руб., рассказал представитель «Финуслуг». Максимальная сумма сделки составила 15 млн руб.

Спрос на народные облигации можно объяснить несколькими причинами. Это отсутствие риска снижения цены, а также возможность продать бумаги в любой момент напрямую эмитенту и вернуть вложенные средства без потери накопленных процентов. Процент по бумагам выплачивается ежедневно, а доходность по облигациям может составить 9,8% годовых при дюрации около двух лет, в то время как, по данным ЦБ, средняя максимальная доходность по вкладам на срок свыше года сейчас 8,46% годовых. Так прокомментировали «Ведомостям» спрос на калининградские облигации аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и руководитель проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Анастасия Пузанова.

Размещение третьего выпуска облигаций на платформе «Финуслуги» также завершилось досрочно. Облигации региона доступны платформе с конца 2021 года. Размещение следующего выпуска облигаций Калининградской области запланировано на сентябрь.

Мария Федотова