Лукашенко произвел кадровые перестановки в командовании вооруженных сил Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в командовании вооруженных сил страны. Об этом в пресс-службе белорусского лидера сообщили изданию БЕЛТА.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Начальником главного разведывательного управления—заместителем начальника Генштаба назначен генерал-майор Владимир Куприянюк. Занимавший эту должность генерал-майор Руслан Косыгин уволен в запас по возрасту.
Пост начальника штаба—первого замкомандующего войсками Западного оперативного командования занял полковник Александр Лавренов. Прежде эту должность занимал Владимир Куприянюк.
Главную военную инспекцию возглавил генерал-майор Андрей Горбатенко, прежде он руководил Минским суворовским военным училищем. Вместо него назначен полковник Дмитрий Кучук. Прошлый начальник инспекции Иван Богуславский освобожден по возрасту.