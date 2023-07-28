Лукашенко произвел кадровые перестановки в командовании вооруженных сил Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в командовании вооруженных сил страны. Об этом в пресс-службе белорусского лидера сообщили изданию БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Начальником главного разведывательного управления—заместителем начальника Генштаба назначен генерал-майор Владимир Куприянюк. Занимавший эту должность генерал-майор Руслан Косыгин уволен в запас по возрасту.

Пост начальника штаба—первого замкомандующего войсками Западного оперативного командования занял полковник Александр Лавренов. Прежде эту должность занимал Владимир Куприянюк.

Главную военную инспекцию возглавил генерал-майор Андрей Горбатенко, прежде он руководил Минским суворовским военным училищем. Вместо него назначен полковник Дмитрий Кучук. Прошлый начальник инспекции Иван Богуславский освобожден по возрасту.