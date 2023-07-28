Калужский холдинг обеспечит Петербург уборочной техникой на 1,6 млрд

Власти Петербурга выделили 3 млрд рублей на новый уборочный транспорт. Из них 1,6 млрд на поставку 117 машин получит калужская компания ООО «Меркатор Холдинг», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства».

Всего на выделенные деньги планируется приобрести порядка 265 единиц оборудования. Сейчас в полном объеме выполнены два контракта на поставку 38 ковшовых погрузчиков и 5 вакуумных уборщиков.

Контракт на еще 38 уборочных средств стоимостью почти 698 млн рублей, заключен с ООО «Авто Поставка». Таким же количеством транспорта на сумму 227,4 млн рублей город обеспечит ООО «Амкодор Северо–Запад». Компании ООО «ИТМ Спецмашина» и ООО «Спецкомплект» без конкуренции получили 33,3 млн и 36 млн рублей на поставку соответственно.

По данным учреждения, суммарный объем подписанных контрактов — 2,65 млрд рублей при совокупной начальной цене аукционов 2,72 млрд. Получается, что экономия бюджетных средств находится на уровне 2,4%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила два конкурса на поставку техники для СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» стоимостью 1,6 млрд рублей после жалобы компании из Ульяновска.

Елизавета Цветкова

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